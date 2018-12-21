Новости технологий

23:42 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Мобильные операторы предупредили о повышении цен с 2019 года

22:23, 21.12.2018
Мобильные операторы предупредили о повышении цен с 2019 года
Фото: pxhere.com

Мобильные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2 предупредили своих абонентов о повышении цен и тарифов с января 2019 года.

Так, сообщает «Коммерсантъ», «Вымпелком» разослал абонентам СМС, где сообщается об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года. Цена будет увеличена «на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек», а цены и тарифы без учета НДС сохранятся.

Ранее сообщалось, что совокупные потери телеком-операторов после принятия закона об отмене национального роуминга составят 6 млрд рублей в год.

ТехнологииТелекоммуникации
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты