Мобильные операторы предупредили о повышении цен с 2019 года

Мобильные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон» и Tele2 предупредили своих абонентов о повышении цен и тарифов с января 2019 года.

Так, сообщает «Коммерсантъ», «Вымпелком» разослал абонентам СМС, где сообщается об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года. Цена будет увеличена «на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек», а цены и тарифы без учета НДС сохранятся.

Ранее сообщалось, что совокупные потери телеком-операторов после принятия закона об отмене национального роуминга составят 6 млрд рублей в год.