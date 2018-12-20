Депутат Госсобрания РБ Николай Самойленко досрочно сдал мандат
Депутат Госсобрания — Курултая РБ, член фракции «Единая Россия» Николай Самойленко досрочно сложил свои полномочия.
Решение парламентария об уходе было поддержано на заседании Госсобрания в четверг, 20 декабря. Самойленко был избран депутатом по Комсомольскому избирательному округу, сообщили в пресс-службе Госсобрания.
Ранее Николай Самойленко был назначен врио главы Иглинского района Башкирии после досрочной отставки по собственному желанию экс-главы Гафуана Шайхутдинова.
Напомним, вчера уфимские депутаты утвердили Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года.ОбществоВласть Башкортостан
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