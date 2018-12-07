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Глава Иглинского района подал в отставку после критики Радия Хабирова

11:18, 07.12.2018
Глава Иглинского района подал в отставку после критики Радия Хабирова
Фото: glavarb.ru

В Башкирии депутаты Иглинского района приняли отставку главы администрации Гафуана Шайхутдинова на заседании Совета муниципального района в пятницу, 7 декабря.

Ранее Шайхутдинов подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Предварительно, причиной увольнения стала критика со стороны врио главы Башкирии Радия Хабирова.

Глава республики на оперативном совещании в правительстве РБ негативно высказался о работе Шайхутдинова, отметив, что район часто «упоминается в негативном ключе» из-за многочисленных жалоб местных жителей.

В настоящее время врио главы Иглинского района назначен 42 летний Николай Самойленко, сообщает пресс-служба администрации Иглинского района. До этого он занимал должность президента Башкортостанского регионального общественного фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.

Напомним, накануне премьер-министр Башкирии ушел в отставку.

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