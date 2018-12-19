Уфимские депутаты утвердили Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года
Депутаты Горсовета Уфы утвердили на заседании 19 декабря Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года.
В документе прописаны основные параметры развития города, в том числе сформирована стратегия города, составлен прогноз социально-экономического развития города, включая среднюю зарплату, объемы инвестиций и так далее, а также определены механизмы и инструменты развития.
Кроме того, были сформулированы предложения по перечню муниципальных программ в разных сферах и определены приоритетные проекты, передает «Башинформ».
Стратегию подготовил Институт социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН с учетом мнения горожан.
Напомним, на заседании горсовета также был утвержден прогноз средней зарплаты в Уфе на 2019 год.
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