Муфтии Кавказа призвали мусульман Ингушетии отступиться от вопроса о границе с Чечней

Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) призвал муфтия Ингушетии Ису Хамхоева и «шариатский суд» республики не привлекать религию к вопросу об изменении границы между Ингушетией и Чечней.

Обращение подписали председатель КЦМСК, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев, а также муфтии Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Калмыкии, Адыгеи и Краснодарского края, передает «РИА Новости».

«Мы, муфтии Северного Кавказа, призываем Ису Хамхоева остановиться и задуматься о судьбах людей, которых он, вместо призывов к миру и спокойствию, вынуждает идти на противоправный путь фитны (смуты), задуматься об ошибочности таких действий и о тяжелейших последствиях, к которым они могут привести», — цитирует заявление агентство.

По данным КЦМСК, 15 декабря в Назрани состоялось заседание «шариатского суда», на котором говорилось о неконституционности решения Конституционного суда РФ, признавшего законным соглашение о границе Ингушетии и Чечни.

Напомним, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.