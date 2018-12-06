КС РФ признал законным соглашение о границе Ингушетии и Чечни

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Конституционный суд России признал конституционным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней.



Суд рассмотрел запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, попросившего проверить законность принятого соглашения. Представители Евкурова и главы Чечни Рамзана Кадырова заявили, что соглашение соответствует Конституции РФ.

Отмечается, что глава Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев отказался прийти на заседание, сославшись на то, что утверждение соглашений относится к компетенции его суда, а не Конституционного суда РФ, сообщает «Медуза».

Так, Конституционный суд Ингушетии признал закон, утвердивший соглашение о границе с Чечней, неконституционным.

Напомним, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Магасе в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.

