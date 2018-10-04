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Парламент Ингушетии утвердил соглашение о границе с Чечней

12:26, 04.10.2018
Парламент Ингушетии утвердил соглашение о границе с Чечней
Фото: скриншот

Депутаты Ингушетии утвердили соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное ранее главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым.

«Присутствовало 25 депутатов, 17 проголосовали „за“, трое „против“, один не взял бюллетень, четверо воздержались», — передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Соглашение предусматривает равноценный обмен территориями. Согласно российской конституции, изменения должен утвердить Совет Федерации.

Напомним, после подписания договора Кадыровым и Евкуровым в Ингушетии начались митинги против изменения территориальных границ. Сегодня на митинге в центре Магаса в Ингушетии сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу в воздух.

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