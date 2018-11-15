Госдума РФ одобрила в первом чтении смягчение наказания по статье об экстремизме

Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроекты президента о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме.



Согласно документу, уголовное наказание за первое нарушение по этой статьей будет заменено на административное. Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.



Административное наказание будет предусматривать штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест на 15 суток.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 282, является обоснованным».

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме. В Генпрокуратуре РФ признали, что в существующем законодательстве есть некоторые «перегибы».