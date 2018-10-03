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Генпрокуратура признала «перегибы» по статье об экстремизме

13:32, 03.10.2018
Генпрокуратура признала «перегибы» по статье об экстремизме
Фото: pixabay.com

Генпрокуратура России одобрила смягчение статьи 282 Уголовного кодекса об ответственности за возбуждение ненависти или вражды и признала некоторые «перегибы».

«Конечно, это совершенно правильное и взвешенное решение вносить коррективы, потому что перегибы, как мы видим, они, судя по всему, были», — цитирует «Интерфакс» официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме. Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать только за повторное нарушение закона за один год.

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