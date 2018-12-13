Итоги дня: Минниханов о соборной мечети, интерес Абрамовича к ВСМ Москва — Казань и новый глава приставов в РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 декабря.

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что соборная мечеть Казани не будет строиться за счет бюджета, поэтому проект строительства требует серьезной проработки, в том числе определения источников финансирования. При этом власти заверили, что готовы поддержать проект.

Минэкономразвития РФ усомнилось в эффективности строительства ВСМ Москва — Казань. По словам главы ведомства Максима Орешкина, проект требует больших вложений государства. Более эффективным может оказаться проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Позже, как сообщили СМИ, интерес к строительству ВСМ до Казани проявил российский миллиардер Роман Абрамович и его партнеры Андрей Бокарев и Дмитрий Пумпянский.

Тем временем новым главным судебным приставом Татарстана приказом Минюста РФ назначен Игорь Безуевский.

АО «Связьинвестнефтехим» учредило Фонд стратегического диалога и партнерства с исламским миром для предоставления «прочих финансовых услуг».

Сегодня также стало известно, что американский банк Morgan Stanley сокращает присутствие в России и прекращает работу на фондовом и валютном рынке в Москве. Банк закрывает трейдинговое отделение, но сохранит региональный офис для работы в сфере корпоративных финансов.