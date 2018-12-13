Минниханов: «За счет бюджета соборная мечеть в Казани строиться не будет»

Проект строительства соборной мечети Казани требует серьезной проработки, в том числе источников финансирования. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном заседании медиаклуба при Полпредстве РТ в РФ.

«Мы готовы поддержать проект. Но сначала нужно решить ряд вопросов, включая источник финансирования. За счёт бюджета соборная мечеть строиться не будет», — заявил Минниханов.

По его словам, мечеть должна располагаться в доступном месте с качественной архитектурой, передает пресс-служба президента РТ.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова ранее сообщила, что пока с местом строительства соборной мечети не определились. Также неизвестно, будут ли проводиться общественные слушания.

По информации пресс-службы Всемирного конгресса татар, новая соборная мечеть может появиться на площади Тысячелетия.