Morgan Stanley сократит присутствие в России

Иностранный банк Morgan Stanley закрывает трейдинговое отделение и прекращает работу на фондовом и валютном рынке в Москве.



При этом банк сохранит региональный офис для работы в сфере корпоративных финансов и будет консультировать в области сделок слияний и поглощений, пишет Bloomberg.

Отмечается, что часть позиций в московских отделениях будет сокращена, часть сотрудников Morgan Stanley переведет в Лондон. В закрывающихся подразделениях Morgan Stanley в Москве работало около 40 человек.

Ранее Morgan Stanley спрогнозировал рецессию российской экономики из-за ужесточения санкций США.