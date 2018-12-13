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Morgan Stanley сократит присутствие в России

17:31, 13.12.2018
Morgan Stanley сократит присутствие в России
Фото: wikimedia.org

Иностранный банк Morgan Stanley закрывает трейдинговое отделение и прекращает работу на фондовом и валютном рынке в Москве.

При этом банк сохранит региональный офис для работы в сфере корпоративных финансов и будет консультировать в области сделок слияний и поглощений, пишет Bloomberg.

Отмечается, что часть позиций в московских отделениях будет сокращена, часть сотрудников Morgan Stanley переведет в Лондон. В закрывающихся подразделениях Morgan Stanley в Москве работало около 40 человек.

Ранее Morgan Stanley спрогнозировал рецессию российской экономики из-за ужесточения санкций США.

ЭкономикаБанки
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