Итоги дня: ограничение до 110 км/ч на М-7, 46 млрд ущерба от коррупции и доклад Минниханова Медведеву

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 декабря.

ГИБДД Татарстана разрешит автомобилистам разгоняться до 110 км/ч на большом участке трассы М-7. Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов рассказал, что с ноября на трех федеральных дорогах ввели систему «тотального контроля» скорости. Так, на участке М-7 протяженностью 428 км, на дорогах Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск будет полностью просчитываться скорость водителей. Подробнее о технических новинках, которые в ближайшее время появятся на дорогах республики, — в интервью «Реальному времени».

Сумма ущерба от коррупционных преступлений в России за 2018 год составила 46 млрд рублей. По словам генпрокурора РФ Юрия Чайки, из 46 млрд рублей ущерба возмещено уже примерно 30 млрд рублей. При этом около 8,5 млрд рублей коррупционеры возместили добровольно.

Президент Татарстана Рустам Минниханов доложил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву о социально-экономической ситуации в республике, в том числе о реализации в Татарстане 12 национальных проектов.

Тем временем Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров два юрлица, работавших на рынке под брендом «Жемчужная река», из-за неисполнения обязательств.

А директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров попросил в два раза повысить тарифы для жителей Казани на водоснабжение и водоотведение.