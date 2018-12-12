Чайка: в этом году ущерб от коррупции в России составил 46 млрд рублей

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Генпрокурор РФ Юрий Чайка назвал сумму ущерба от коррупционных преступлений в РФ за 2018 год. По его словам, с начала года ущерб составил 46 млрд рублей.

«Доля преступлений коррупционной направленности в общем количестве преступлений составляет всего 1,7%, но материальный ущерб, а это 46 млрд рублей, — уже 11% ущерба, причиненного всеми видами преступлений по Российской Федерации», — рассказал Чайка в интервью «Коммерсанту».

По словам Чайки, из 46 млрд рублей ущерба возмещено уже примерно 30 млрд рублей: около 8,5 млрд рублей коррупционеры возместили добровольно, силовики изъяли у них 1,1 млрд рублей, также арестовали активы коррупционеров на сумму порядка 21 млрд рублей.