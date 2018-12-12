Ростуризм исключил из реестра туроператоров юрлица «Жемчужной реки»

Сегодня Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров два юрлица, работавших на рынке под брендом «Жемчужная река». Решение принято, поскольку компании не могут исполнить обязательства.

«Исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения «Жемчужная река»: общество с ограниченной ответственностью «Тревел Дизайнерс», общество с ограниченной ответственностью «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В приказе также отмечается, что неисполнение обязательств по договорам о реализации туристского продукта обоими туроператорами началось с 8 декабря 2018 года.

Напомним, что долги «Жемчужной реки» перед перевозчиками привели к приостановке рейсов на Хайнань и обратно. В Китае застряли 1,5 тысячи российских туристов. В том числе с проблемами столкнулись жители Казани, Уфы и Самары. Еще более 5 тысяч не смогли отправиться в поездки.