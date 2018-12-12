ГИБДД Татарстана повысит ограничение скорости на М-7 до 110 км/ч

ГИБДД Татарстана позволит автомобилистам разгоняться до 110 км/ч на большом участке трассы М-7. Об этом рассказал «Реальному времени» начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Отвечая на вопрос о возможности увеличить скоростное ограничение на трассе после ремонта, он подчеркнул, что такой план рассматривается.

«Планируем, но, естественно, всю «110» делать не будем, но довольно большой участок введем со следующего года и посмотрим, продолжать или нет», — заявил в интервью главный автоинспектор республики.

Он добавил, что проблемой является традиция водителей нарушать скоростной режим в пределах, за которые не накладывается штраф.

«Это нарушение скоростного режима, просто кодекс нам не позволяет привлекать к ответственности», — подчеркнул Габдурахманов.

При этом глава татарстанской ГИБДД подчеркнул, что автоинспекция старается убирать «лишние знаки там, где это возможно».

Напомним, что Габдурахманов также сообщил о планах автоинспекции ввести на дорогах Татарстана «тотальный контроль».