Минниханов доложил Медведеву о социально-экономической ситуации в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о социально-экономической ситуации в республике.



Речь шла о ключевых показателях развития экономики, а также о реализации ряда республиканских программ, в том числе о реализации в Татарстане 12 национальных проектов, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

Минниханов рассказал о ходе реализации проекта «Иннополис».

Накануне Минниханов обратился к Совету Федерации с просьбой о финансовой поддержке проектов создания в Набережных Челнах нового технического университета, модернизации Заинской ГРЭС и строительства новых дорог. Кроме того, президент Татарстана поднял вопрос о дополнительных мерах поддержки бизнеса.