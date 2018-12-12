Директор «Водоканала» попросил в два раза повысить тарифы на воду для жителей Казани

Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров попросил вдвое поднять тарифы для населения Казани на водоснабжение и водоотведение. Об этом он заявил на заседании в Госсовете Татарстана.

При действующих тарифах 19,6 рубля за кубометр на водоснабжение и 16,34 рубля за водоотведение он «запросил» 36,44 и 30,00 рублей соответственно.



Кроме того, Егоров попросил ввести в тариф на воду надбавку на развитие предприятия — в пределах 1,2—1,3 рубля за кубометр, передает корреспондент «Реального времени».



Ранее замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров заявил, что в настоящее время замены требуют 29% сетей водоснабжения в республике, а общий их износ оценивается в 49%.