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Директор «Водоканала» попросил в два раза повысить тарифы на воду для жителей Казани

13:45, 12.12.2018 2
Директор «Водоканала» попросил в два раза повысить тарифы на воду для жителей Казани
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров попросил вдвое поднять тарифы для населения Казани на водоснабжение и водоотведение. Об этом он заявил на заседании в Госсовете Татарстана.

При действующих тарифах 19,6 рубля за кубометр на водоснабжение и 16,34 рубля за водоотведение он «запросил» 36,44 и 30,00 рублей соответственно.

Кроме того, Егоров попросил ввести в тариф на воду надбавку на развитие предприятия — в пределах 1,2—1,3 рубля за кубометр, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильдус Насыров заявил, что в настоящее время замены требуют 29% сетей водоснабжения в республике, а общий их износ оценивается в 49%.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:18
    Тарифы на воду ни в коем случае повышать нельзя! Почему-то пенсии не повышают в 2 раза.
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    Анонимно 14:48
    Всевышний воду дал всем... без тарифа...
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