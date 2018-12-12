В Казани присяжные вынесли вердикт гражданам Украины по делу об убийстве нумизмата

Фото: Реальное время/Олег Тихонов

Накануне в Верховном суде РТ завершила работу коллегия присяжных по уголовному делу беженцев с Украины Юрия и Кирилла Гаврилюков. В совещательной комнате коллегия ответила на 32 вопроса и вынесла вердикт о виновности подсудимых в убийствах пенсионерки Ледневой и известного нумизмата Тарасова в Казани.

Правда, в первом случае голоса присяжных разошлись, а во втором — решение было единогласным, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В то же время старший из подсудимых был оправдан по эпизоду кражи, а его сын — по эпизоду со взрывчаткой.

Вину в ходе судебного следствия признавал лишь Юрий Гаврилюк и лишь по эпизоду хранения патронов.

Почему председательствующий судья был вынужден удалить с процесса Гаврилюка-старшего и в своем напутственном слове просил присяжных игнорировать даже его мнение — читайте сегодня днем на сайте «Реального времени».