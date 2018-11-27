Общественный совет при Минмолодежи РТ предложил наставничество для неблагополучных подростков

На первом заседании общественного совета при Министерстве по делам молодежи Татарстана предложили ввести институт наставничества для неблагополучных подростков.

Одна из участниц совета, Юлия Королева (директор «Центра образования «Генезис»), представившаяся на заседании адвокатом, отметила возобновление криминальной активности в молодежной среде.



«Возрождаются организованные преступные формирования в связи со снижением уровня жизни, возвращается эхо «казанского феномена». При этом есть люди, которые прошли через путь подростковых группировок, но не стали бандитами, они готовы вести работу по наставничеству. Никто для своих детей такого будущего не хочет», — предложила Королева.

Ее инициативу взяли на рассмотрение.

Напомним, сегодня прошло первое заседание общественного совета при Министерстве по делам молодежи РТ, в состав которого вошли 22 человека.