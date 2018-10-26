Подростковая преступность в России за 10 лет сократилась почти в три раза

В России за 10 лет подростковая преступность сократилась почти в три раза.

Так, с января по сентябрь 2018 года органами правопорядка было выявлено 29 тысяч 397 несовершеннолетних правонарушителей. Десять лет назад эта цифра за аналогичный период составляла 84 тысячи 98 человек, пишет News.ru.



Экс-президент Российской криминологической ассоциации, полковник полиции в отставке Игорь Сундиев считает, что снижение подростковой преступности связано с улучшением экономической ситуации в стране и активизацией профилактической работы среди молодежи.



В середине октября студент четвертого курса Владислав Росляков совершил нападение на политехнический колледж в Керчи, после чего покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек.

По словам главного внештатного детского психиатра департамента здравоохранения Москвы Анны Портновой, некорректно соотносить нападение Рослякова с общими показателями преступности в стране. Предвидеть, что подросток решится на массовое убийство практически невозможно, считает Портнова.

