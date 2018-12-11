Две компании Равиля Зиганшина вошли в топ-3 стройкомпаний Татарстана

«СК Татдорстрой» и «ПСО Казань» Равиля Зиганшина вошли в тройку лидеров среди строительных компаний Татарстана по итогам 2017 года.



Рейтинг возглавила «СК Татдорстрой» — единственным учредителем компании является ООО «Ватан», за которым стоит владелец «ПСО Казань» Зиганшин. Компания заработала 16 млрд рублей (9,8 млрд в 2016-м).

При этом «ПСО Казань» заняла третью строчку рейтинга с выручкой в 15,3 млрд рублей (13,3 млрд в 2016-м).

Вторую строчку в рейтинге заняло ООО «Спецстройсервис» — его учредители ООО «Риалти Центр» (70%) и АО «ХК Капитал» (30%). «ХК Капитал» стоит Марс Арсланов. За «Риалти Центр» стоит Дмитрий Савельев, имя которого полностью совпадает с именем депутата Госдумы Федерального Собрания России. Подробно — в материале «Реального времени».

Напомним, «ПСО Казань» и связанная с ней компания «Татдорстрой» к ЧМ-2018 строили стадион «Мордовия Арена» в Саранске. «Татдорстрой» выступал в качестве субподрядчика при строительстве стадиона «Самара Арена». Вокруг стройки разгорались скандалы, так как подрядчик не укладывался в график. После строительства рабочие, занимавшиеся возведением «Самара Арены» пожаловались, что «Татдорстрой» и «ПСО Казань» не выдали им зарплату. Недавно Роструд пообещал помочь рабочим составлять судебные иски. Тем временем, в отношении «Татдорстроя» началась процедура банкротства.