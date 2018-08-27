Строители стадиона «Самара Арена» жалуются, что до сих пор не получили зарплату

Рабочие, занимавшиеся возведением стадиона «Самара Арена» к ЧМ-2018, пожаловались на то, что до сих пор не получили зарплату за свой труд. Обращения к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову были опубликованы через «Твиттер».

Как пишут строители, они ждут своих денег уже четвертый месяц, «отдел кадров и бухгалтерия не работают, выписку по зарплате взять нереально». По их словам, ООО «СК Татдорстрой» не выплачивает зарплату, ссылаясь на отсутствие денежных средств. Также зарплату не выдает ПСО «Казань», пишет «Комсомольская правда — Самара».

На данный момент Министерство труда Самарской области направило запрос на имя руководителя госинспекции труда Татарстана, где зарегистрированы работодатели-должники. Чиновники запросили финансовые документы и отчеты, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, ранее стало известно, что ПСО «Казань» выплатит Министерству спорта РФ более 1 млн рублей по иску о строительстве «Самара Арены».