Арбитражный суд РТ начал банкротство основного субподрядчика «Самара Арены»

Арбитражный суд РТ ввел процедуру наблюдения — начальную стадию банкротства — в отношении ООО «Строительная компания «Татдорстрой» (Казань), которая является основным субподрядчиком стадиона «Самара Арена».

Иск о банкротстве СК «Татдорстрой» поступил в суд 27 августа от московской компании ООО «МК-Логистика». Сумма требования составила 9,45 млн рублей, говорится в картотеке арбитража.

Суд удовлетворил исковое заявление полностью. В «Татдорстрое» введено наблюдение, требования заявителя признаны обоснованными.

ООО «СК «Татдорстрой» учреждено 22 сентября 2014 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Гендиректор — Станислав Нестеров. «Татдорстрой» на 100% принадлежит ООО «ВАТАН», которое в свою очередь, принадлежит гендиректору ПСО «Казань» Равилю Зиганшину.

Ранее строители стадиона «Самара Арена» жаловались на невыплату зарплаты «Татдорстроем» и ПСО «Казань». ООО «СК» Татдорстрой» не исполнило предписание о выплате задолженности строителям. Документы по делу переданы в следственные органы Татарстана.