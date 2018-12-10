Итоги дня: застрявшие туристы в Китае, новый глава ГРУ и приговор Рашиду Аитову

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 декабря.

Туристы из Татарстана, с субботы ожидающие вылета на китайском острове Хайнань, первыми отправятся с острова в Казань 10 декабря. В Госкомитете по туризму РТ заявили, что путешественники прибудут в столицу Татарстана уже завтра. В Роспотребнадзоре отметили, что пострадавшие клиенты турагентства «Жемчужная река» смогут рассчитывать на компенсации.

Сегодня стало известно о назначении вице-адмирала Игоря Костюкова на пост начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС России (ГРУ). Предыдущий глава разведки — замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер 21 ноября после продолжительной болезни.

Московский райсуд Казани признал главу стройкомпаний «Свей» и «Маг-Строй» Рашида Аитова виновным в мошенничестве и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Суд приговорил Аитова к 11 годам колонии общего режима. До решения вопроса с квартирами дольщиков на имущество Аитова и строительных компаний наложен арест.

Заместитель премьер-министра Татарстана — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов предложил ввести льготные условия для резидентов ОЭЗ «Иннополис». На заседании в Совете Федерации Шайхутдинов представил проект по введению на ОЭЗ минимальной ставки страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет со дня получения статуса резидента ОЭЗ.

В Татарстане идет обсуждение по сохранению в республике для высшей должности исполнительной власти название «президент». По словам председателя комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ Шакира Ягудина, федеральный центр такой инициативе не противится.