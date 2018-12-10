Игорь Костюков назначен начальником ГРУ — СМИ

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником Главного разведывательного управления Генштаба ВС России (ГРУ).

«Вице-адмирал Игорь Костюков был назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ в начале декабря, министр обороны РФ уже вручил ему личный штандарт», — сказал источник ТАСС в военном ведомстве.

Напомним, предыдущий начальник ГРУ — заместитель главы Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер 21 ноября после продолжительной болезни. После смерти Коробова Костюкова назначили временно исполняющим его обязанности.



Костюков окончил Военно-дипломатическую академию и служил по линии военного атташата, а затем в ГРУ. По данным СМИ, он руководил военной операцией в Сирии. В 2017 году получил звание Героя России. Кроме того, Костюков значится в санкционном списке Вашингтона в связи с «действиями по подрыву демократии в США».