Шакир Ягудин: Татарстану ничто не мешает сохранить должность президента и после 2020 года

Председатель комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ Шакир Ягудин рассказал сегодня, что федеральный центр не противится сохранению в Татарстане должности президента. По его словам, регион может сохранить для высшей должности исполнительной власти название «президент».

«Наименование высшего должностного лица субъекта — это исключительное полномочие субъекта. Ничто не мешает, чтобы это наименование сохранялось и впредь, после 2020 года», — заявил Ягудин на пресс-конференции в республиканском парламенте.

При этом депутат согласился, что согласительная комиссия, которая бы устранила противоречие с законом до сих пор не создана, передает «Коммерсантъ». Однако переговоры идут, добавил Ягудин.

Напомним, что еще в декабре 2015 года президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Татарстан может сам решить как должен называться глава республики.

«Мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана. Поэтому вы уж сами там решайте, ладно?», — ответил Путин на вопрос журналистки из Казани.

Напомним, что во время своего президентства действующий премьер РФ Дмитрий Медведев постановил всем республикам сменить названия высших должностных лиц. Вместо слова «президент» должны использоваться «глава» или ряд других названий. Все республики сменили президентов на глав, кроме Татарстана. Власти РТ считают, что такое переименование плохо скажется на международных контактах республики. А значит и на ее экономике.