Шайхутдинов предложил понизить ставку страховых взносов для резидентов «Иннополиса»

Заместитель премьер-министра Татарстана — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов представил в Совете Федерации проект по введению льготной ставки страховых взносов для резидентов ОЭЗ «Иннополис».

Речь идет о пониженном тарифе в размере 7,6% в течение 10 лет со дня получения статуса резидента ОЭЗ. По мнению министра, данная мера приведет к появлению новых высокотехнологичных отечественных компаний и продуктов, что в конечном счете отразится на повышении конкурентоспособности экономики страны.

«Данная льгота является наиболее привлекательной, так как основная часть расходов ИТ-компаний — это оплата труда высококвалифицированных специалистов», — подчеркнул министр.



Отмечается, что льгота по уплате страховых взносов для резидентов технико-внедренческих зон составляет 21% в 2018 году и повысится до 28% в 2019 году. При этом для участников проекта «Сколково» предусмотрен пониженный тариф страховых взносов в течение 10 лет с получения статуса участника проекта в размере 14%, а для резидентов ТОСЭР — 7,6%.