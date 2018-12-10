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Недвижимость

Рашида Аитова приговорили к 11 годам колонии

14:43, 10.12.2018 2
Рашида Аитова приговорили к 11 годам колонии
Фото: Камиль Исмаилов

Сегодня Московский райсуд Казани признал главу стройкомпаний «Свей» и «Маг-Строй» Рашида Аитова виновным в мошенничестве и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Он приговорен к 11 годам колонии общего режима.

Суд наложил арест на имущество Аитова и строительных компаний, передает корреспондент «Реального времени». Он продлится до решения вопроса с квартирами дольщиков.

Напомним, что в пятницу, 7 декабря, Аитов заявил на суде о своей невиновности. Он заявлял, что может достроить проблемные объекты и рассчитаться с дольщиками.

НедвижимостьПроисшествияБизнес Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:06
    Норм, день за два, и на 8 марта 19 года дома.
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  • Анонимно 15:21
    11 лет! Что значит день за два?? и к 19 года дома?? Это как это так
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