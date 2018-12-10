Замгендиректора «ИрАэро»: «Первый в Казань летит»

Заместитель гендиректора авиакомпании «ИрАэро» по общим вопросам Сергей Крупнов рассказал, что перевозчик начал отправлять застрявших в Китае российских туристов. Первыми домой отправятся казанцы.

«Готовим вылет самолета и начинаем вывоз туристов. Первый в Казань летит», — цитирует Крупнова ТАСС.

Он также рассказал, что готовится антикризисный штаб. Авиакомпания вывозит туристов, понимая, что туроператор за это не рассчитается. Крупнов также сообщил, что туроператор «Жемчужная река» подтвердил имеющуюся задолженность перед авиакомпанией, но отказался оплатить перевозку российских туристов из Китая.

Ранее сообщалось, что задолженность «Жемчужной реки» перед «ИрАэро» превысила $2,3 млн.