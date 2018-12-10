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ООО «Гринта» заплатит за вывоз мусора в Челнах и 22 районах Татарстана 2 млрд рублей

12:26, 10.12.2018
ООО «Гринта» заплатит за вывоз мусора в Челнах и 22 районах Татарстана 2 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Челнинское ООО «Гринта» опубликовало два крупных тендера на транспортировку твердых коммунальных отходов в восточных районах Татарстана на общую сумму почти в 2 млрд рублей.

В первом идет речь о 980 млн рублей за вывоз твердых коммунальных отходов в 18 районах республики. Второй тендер на сумму в 860 млн рублей был объявлен на перевозку отходов в Набережных Челнах и еще четырех районах региона.

Напомним, что в середине года ООО «Гринта» выбрали оператором по работе с твердыми бытовыми отходами для Восточной зоны Республики Татарстан.

Подробнее об этом и других тендерах — в материале «Реального времени».

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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