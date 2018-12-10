Явка на выборах в парламент Армении составила 48,63 процента
Итоговая явка избирателей на выборах в Армении составила 48,63%. Об этом рассказал председатель ЦИКа Тигран Мукучян.
По его словам, на избирательные участки пришли 1,26 млн человек. Всего в избирательные списки включены свыше 2,57 млн человек. На парламентских выборах 2017 года явка составила 60,86%, передает ТАСС.
В выборах участвовали девять партий и два предвыборных блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов избирателей, блокам — не менее 7%.
Сторонники и. о. премьер-министра Никола Пашиняна из блока «Мой шаг» намерены получить большинство в парламенте.
Напомним, что в ноябре президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов.ОбществоВласть
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