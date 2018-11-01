Президент Армении распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов. Они пройдут 9 декабря 2018 года.

Документ вступает в силу с момента его публикации.

Напомним, что сегодня Национальное собрание (парламент) Армении в ходе специального заседания повторно не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Это означает, что в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.