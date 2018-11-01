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Президент Армении распустил парламент и назначил досрочные выборы

21:21, 01.11.2018
Президент Армении распустил парламент и назначил досрочные выборы
Фото: ru.wikipedia.org / Serkan Edeleklioglu

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов. Они пройдут 9 декабря 2018 года.

Документ вступает в силу с момента его публикации.

Напомним, что сегодня Национальное собрание (парламент) Армении в ходе специального заседания повторно не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Это означает, что в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

Общество
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