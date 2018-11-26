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Симоньян объяснила освобождение Хаски вмешательством Кремля

17:34, 26.11.2018
Симоньян объяснила освобождение Хаски вмешательством Кремля
Фото: скриншот видео youtube.com

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян рассказала, что арест рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски, отменили после вмешательства чиновников из администрации президента.

По словам Симоньян, «два-три человека в АП, которые никогда не слышали о Хаски», узнали об аресте Кузнецова и были «возмущены произошедшим».

«А когда два-три человека в АП возмущены произошедшим, обычно это произошедшее хорошо заканчивается», — написала Симоньян на своей странице в Telegram.

Источник «Дождя», близкий к администрации президента, подтвердил телеканалу, что в Кремле сразу поняли проблему и вмешались в ситуацию после выходных.

Напомним, 21 ноября силовики сорвали концерт рэпера Хаски в Краснодаре. После того как он вместе со зрителями вышел из здания клуба и запрыгнул на машину, его задержали полицейские.

22 ноября Первомайский районный суд Краснодара арестовал Хаски на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Сегодня суд отменил это решение.

Происшествия
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