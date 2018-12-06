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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян в этом году на 1,6%

12:42, 06.12.2018
Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян в этом году на 1,6%
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал на пресс-конференции в прямом эфире, что реальные зарплаты в РФ вырастут по итогам года на 1,8%. Номинальные зарплаты вырастут на 7,6%.

Глава правительства заявил, что в плане повышения доходов населения «запрос на справедливость» признается на всех политических уровнях, подчеркнул премьер.

По его словам, правительство готовит план снижения бедности.

Напомним, что в Татарстане запускается эксперимент по снижению бедности. «Реальное время» подготовило разбор проекта, который, в частности, предусматривает введение социальных контрактов на низкооплачиваемые работы для тех, кто живет на пособие по безработице.

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