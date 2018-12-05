«Знаем только средний уровень бедности в Татарстане, а это как средняя температура по больнице»

В РТ приступают к эксперименту российского Минтруда — людям с низкими доходами предложат социальные контракты

Фото: Олег Тихонов

Достаточно «богатый», как следует из статотчетов, Татарстан неожиданно вошел в число субъектов, где в порядке эксперимента российское правительство «обкатает» новую программу по борьбе с бедностью — пилотный проект, который запускается в восьми российских регионах. «Реальное время» с помощью экспертов разбиралось в вопросе, поможет ли сократить количество бедняков в нашем и других регионах проект, который, в частности, предусматривает введение социальных контрактов на низкооплачиваемые работы для тех, кто живет на пособие по безработице.

Ресурсы ваши, «методички» наши



«Программа борьбы с бедностью» изложена в приказе Минтруда России №748 который министр труда и социальной защиты Максим Топилин подписал 30 ноября. Этот приказ вышел в рамках реализации «Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года», направленных на исполнение положений майского указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Напомним, перед российским правительством стоит задача двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. Приказ минтруда «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотных проектов, направленных на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза», утверждает порядок реализации пилотных проектов, направленных на достижение этой цели. Найти необходимые для этого ресурсы, в том числе и финансовые, российский Минтруд обязывает регионы, в которых будет реализован пилотный проект, а на себя берет организационно-методическое его обеспечение.

Пилотные проекты, рассчитанные на год, с 1 декабря 2018 по 30 ноября 2019 года, должны осуществляться в четыре этапа. До 20 марта пилотные регионы должны оценить реальный уровень и структуру бедности, выявить основные факторы, способствующие обнищанию граждан, особенности бедности, характерные для городского и сельского населения, а также выяснить, какая часть бедняков и почему не получает поддержки от государства. Кроме того, за этот срок региональным чиновникам надо придумать и предложить действенные инструменты для выхода бедняков из этого унизительного состояния и «изучить возможности перераспределения ресурсов в пользу нуждающихся граждан на основе существующих мер социальной поддержки» и подготовить для этого нормативно-правовую базу.

Пилотные регионы должны подготовить предложения по развитию системы социальной помощи беднякам, модернизации пособий на детей, а также «механизмов, направленных на предотвращение социального иждивенчества», и по расширению практики оказания государственной социальной помощи на основании социальных контрактов. Фото Романа Хасаева

С 21 марта по 20 июня 2019 года перед регионами ставится новая задача: проанализировать ситуацию и подготовить предложения по сокращению бедности «за счет реализации мер в сфере занятости, здравоохранения и образования», по созданию системы мониторинга самозанятого населения, реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума и развитию Единой государственной информационной системы социального обеспечения «в целях определения факторов и масштабов бедности».

В период с 21 июня по 20 сентября пилотные регионы должны подготовить предложения по развитию системы социальной помощи беднякам, модернизации пособий на детей, а также «механизмов, направленных на предотвращение социального иждивенчества» и по расширению практики оказания государственной социальной помощи на основании социальных контрактов. А на четвертом, заключительном этапе — до 30 ноября 2019 года — подготовить проекты региональных планов мероприятий по борьбе с бедностью и разработать предложения, которые помогут реализации программы борьбы с бедностью в других регионах РФ.

Богач, бедняк

В качестве пилотных регионов Минтруд России выбрал Кабардино-Балкарскую Республику, Татарстан, Приморский край, Ивановскую, Липецкую, Нижегородскую, Новгородскую и Томскую области. В проект попали не только самые бедные. По данным Росстата, в Кабардино-Балкарии 24,1% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума, в Томской области — 17,5%, в Новгородской — 14,8%, в Приморском крае — 14,7%, в Ивановской области — 14,3%, в Нижегородской — 9,9%, в Липецкой — 9%, а в Татарстане — всего 7,7%.

Зато у Татарстана, как пояснила корреспонденту «Реального времени» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, уже имеется реальный опыт борьбы с бедностью — реальной и мнимой, когда официально человек гол как сокол, а отдыхать ездит за границу и по родной стране передвигается на дорогой иномарке. И Татарстан готов включиться в эксперимент, даже если не будет софинансирования со стороны федерального бюджета, хотя, по словам министра, по этому вопросу окончательно решение еще не принято — федеральный центр, возможно, еще согласится помочь деньгами.

Эльмира Зарипова подчеркнула, что при кажущемся благополучии в Татарстане наверняка найдется еще немало нуждающихся в помощи бедных семей. Фото Олега Тихонова



— Мы в любом случае готовы реализовывать проект, — подчеркнула Зарипова. — Для нас он не новость, мы ведь уже в какой-то степени давно реализуем такую политику. В Татарстане с 2005 года нет категорийных льгот, все льготы и выплаты, финансируемые из республиканского бюджета, являются адресными. Так что мы просто будем и дальше двигаться в этом направлении — распределять помощь с учетом адресности и нуждаемости, чтобы средства шли действительно в пользу бедных.



Сейчас, по официальным данным республиканского Минтрудсоцзащиты, на социальную поддержку нуждающихся из бюджета РТ выделяется около 12 млрд рублей в год и 77% этой суммы распределяется адресно. Эльмира Зарипова подчеркнула, что при кажущемся благополучии в Татарстане наверняка найдется еще немало нуждающихся в помощи бедных семей:

— Мы будем изучать ситуацию в разрезе муниципалитетов, потому что сейчас знаем только средний уровень бедности в республике, а это как средняя температура по больнице. В сельскохозяйственных районах и районах, где высок промышленный потенциал, доходы населения очень различаются!

Кому этот контракт нужен?

Больше всего вопросов в программе борьбы с бедностью, проанонсированной Максимом Топилиным на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, вызвала идея выстроить отношения государства с получателями госпомощи на основании социальных контрактов. Особенно после того, как глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в телеинтервью предложил устраивать безработных на общественные работы, не требующие высокой квалификации — на «минимально оплачиваемые ставки, чтобы не просто дома сидели и получали пособие по безработице… Пусть получают свои 10—15—20 тысяч рублей». Эксперты «Реального времени» диаметрально разошлись в оценке этой идеи.

— Такая практика существует в Германии и вообще в Европе, — заметил политолог Илья Гращенков. – Даже был скандал, когда одной безработной женщине с высшим образованием предложили должность жрицы любви в одном из «красных домов» Амстердама, а потом после отказа сняли ее с пособия. Так что социальное государство может быть жестким, и Кудрин идеолог как раз таких методов. Такой подход позволит сэкономить до 15—20% бюджетных средств, что в нынешних условиях — очень неплохо.

— Эта идея, как одна из инициатив, на мой взгляд, вполне имеет право на существование. Действительно, существуют определенные группы людей, которые, скажем так, не мотивированы [к труду] и предпочитают вести растительный образ жизни, получая небольшую помощь от государства, — жестко очертил «целевую аудиторию» для этого вида мер декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Шатилов. — Это приводит к тому, что действительно проедаются государственные деньги. Причем их мало, поэтому социальное напряжение не спадает, и госпомощь пропадает зря. Необходимо, так сказать, «встряхнуть» определенные группы населения — трудоспособные, но малоимущие. Им надо вместо рыбы дать удочку, с которой они эту рыбу смогут ловить — в этом есть определенный резон.

Но, по мнению Шатилова, эта мера может сработать лишь в комплексе с другими:

— Эту инициативу необходимо дополнить инициативами, направленными на помощь малоимущим, которые нетрудоспособны. В частности, волонтерскими, которые должны поспособствовать социализации этих людей. И еще необходим кадровый менеджмент: чиновники в бедных регионах должны как-то поработать, чтобы вывести свои регионы хотя бы в число относительно благополучных.

— А насколько реально создать рабочие места в сельскохозяйственных регионах вроде Ивановской области, где априори сейчас нет работы — ни высоко-, ни низкооплачиваемой и деревня умирает, а город ограничен в возможности принять и обеспечить рабочими местами ее жителей?

— Здесь возможно введение общественных работ по типу введенных Рузвельтом во время Великой депрессии. По строительству дорог и другие масштабные государственные проекты. Другое дело, что сейчас народ более инертен и гедонистически настроен, чем в 30-е годы, поэтому поднять его на это будет не очень просто. Поэтому я и говорю, что это годится только в комплексе с другими инициативами. И важно, чтобы эти рабочие места действительно были созданы — чтобы у людей была возможность подработать и поправить положение своих дел.

— Мне идея устраивать на низкооплачиваемую работу тех, кто стоит на бирже труда и находится у черты бедности, кажется утопической, — высказала свой взгляд на инициативу директор кадрового агентства «Экспресс» Наталия Хисматуллина. — Тот, кто стоит на бирже труда и получает свои небольшие, скажем так, халявные деньги, не пойдет работать за 10 тысяч рублей. Я думаю. им и так предлагают это — они же не идут туда? Какой смысл им напрягаться? Другое дело, что есть реально незанятые люди, бомжи, например. Но им нужна в первую очередь психологическая помощь. И что даст бомжу заработок в 10 тысяч рублей? Квартиру он на них не снимет, помыться-одеться не сможет — придет к работодателю грязный, нечесаный. Кому он такой нужен будет?.. Это непонятная для меня мера.

— А что могло бы действительно помочь бедным?

— Для меня бедный — тот, кто работает и получает 15—20 тысяч. Он реально бедный, он на эти деньги может только оплатить квартиру и привести себя в порядок, чтобы снова пойти на работу. Нужно зарплаты поднимать, снижать стоимость жилья, коммунальных услуг и так далее, чтобы он на свою зарплату улучшить свое состояние.

Чтоб не пил и платил…

— Этот инструмент — социальный контракт — один из многих, — говорит министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. — Мы тоже будем привлекать людей к общественным работам, но использовать эту меру будем в ряду множества путей вывода семей из бедности. Политика занятости должна стать более четкой и выверенной. Не идут люди на имеющиеся вакансии? Нужно предлагать им иные рабочие места! Как мы сегодня работаем с алиментщиками? Мы же настойчиво предлагаем им трудоустроиться, чтобы выполнить свои родительские обязательства перед детьми. Рынок труда у нас широкий — 38,7 тысячи вакансий… Мы говорим людям: мы вам поможем, но и вы должны что-то делать, чтобы выйти из сложной ситуации.

— А с кем в Татарстане будет заключаться социальный контракт? Избирательно или с любым, кто стоит за чертой бедности? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени» у Эльмиры Зариповой.

— Получение семьей дополнительных мер поддержки должно быть завязано на условие: родители должны работать. Но не только на одно это, а и на иные встречные обязательства. Например, бедность бывает связана не просто с нежеланием работать, но и, например, с алкогольной зависимостью человека, следствием которой является низкая исполнительская дисциплина. Кому нужен такой работник? Значит, условием поддержки должно стать обязательство пройти лечение от алкогольной зависимости. У нас есть такой проект: «Точка трезвости» — женщинам, мамочкам прежде всего, оказываем содействие, но не так, что прошла половину лечения и решила, что ей это не нужно… Сейчас мы выявляем и понуждаем работать и зарабатывать прежде всего алиментщиков. С 2005 года в Татарстане при муниципалитетах работают комиссии по серому рынку труда, в круг их внимания попадают предприятия, где работники получают зарплату в пределах МРОТ.

В 2018 году служба занятости населения ежемесячно предлагала более 40 тыс. свободных рабочих мест. Фото Максима Платонова

Картина в цифрах

В пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ «Реальному времени» сообщили, что «в настоящее время ситуация на рынке труда Республики Татарстан характеризуется как относительно стабильная». Со ссылкой на Росстат Минтруда указало, что в среднем в августе — октябре численность рабочей силы в республике в возрасте 15 лет и старше составила 2 042,3 тыс. человек (1 978,2 тыс. были заняты в экономике, 64,1 тыс. не имели занятия, но активно его искали). Уровень общей безработицы в Татарстане — 3,1% — оказался значительно ниже, чем в среднем по России (4,6 %) и по Приволжскому федеральному округу (4,2%).

На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных в РТ составляет 9,9 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в течение года был в пределах 0,5—0,6 % от численности рабочей силы республики. Это наименьшее значение уровня официальной безработицы за последние 20 лет.

При этом в 2018 году служба занятости населения ежемесячно предлагала более 40 тыс. свободных рабочих мест. На 1 декабря в Татарстане открыто 40,6 тыс. вакансий. Но если 70% вакансий заполняются менее чем за 3 месяца, то 18,5 % рабочих мест остаются незаполненными более 6 месяцев. Из 7,5 тыс. длительно незаполненных вакансий на сегодня имеются 2 739 вакансии с заработной платой от 11 до 15 тыс. рублей (уборщик производственных и служебных помещений, мойщик автомобилей, официант), от 15 до 20 тыс. рублей — 2 759 вакансии (каменщик, кондуктор, штукатур), от 20 до 30 тыс. рублей — 1 159 вакансии (менеджеры и специалисты различных направлений, водители, арматурщики). Подолгу пустуют даже должности с заявленной работодателем относительно высокой зарплатой — от 30 тысяч. Это 875 вакантных мест водителей троллейбуса, монтажников, арматурщиков…