«Если есть бедные, то им нужно предложить минимально оплачиваемую работу, а не чтобы просто дома сидели»

Кудрин нашел решение для 20 миллионов малоимущих и предлагает активнее привлекать бедных к общественным работам по контракту

Фото: Роман Хасаев

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил привлекать малоимущих к оплачиваемым общественным работам — чтобы «не просто дома сидели и получали пособие». На самом деле такая практика давно существует, но пока из 20 млн россиян, живущих за чертой бедности, этой формой поддержки пользуются лишь 7—8%. По словам экспертов, отчасти в этом виноваты власти на местах, которые распределяют очень маленькие деньги среди очень большого количества людей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Не просто пособие

«Мы считаем, что так называемые социальные контракты нужно продвигать. Если у вас в регионе, городе [есть] бедные, то им нужно предложить пусть минимально оплачиваемую, по невысоким ставкам [работу], но чтобы вы что-то делали, не просто дома сидели и получали пособие по безработице», — сказал Кудрин в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, малоимущих можно было бы привлекать к общественной работе, которая не требует высокой квалификации: «Пусть вы будете получать свои 10, 15, 20 тыс. рублей, но все-таки это не просто пособие по безработице», — еще раз отметил глава Счетной палаты.

Расходы на выплаты малоимущим в рамках социальных контрактов Кудрин оценил в 10 млрд рублей ежегодно. Для сравнения: общие расходы федерального бюджета на соцобеспечение в прошлом году превысили 946 млрд рублей; в том числе на выплаты социальных пособий безработным было потрачено 36,5 млрд.

Доходы ниже величины прожиточного минимума в России имеет около 13,6% населения — или 20 млн человек (по данным Росстата на I полугодие 2018-го). Самый высокий уровень бедности традиционно сохраняется в Республике Тыва, Ингушетии и Калмыкии. Всего в прошлом году в стране насчитывалось 12 регионов, где уровень бедности достигал 20% и более.

Доходы ниже величины прожиточного минимума в России имеет около 13,6% населения — или 20 млн человек (по данным Росстата на I полугодие 2018-го). Фото Ильи Репина

«Достаточно перспективное направление»

Кудрин, по сути, не изобрел ничего нового. Механизм социального контракта в России уже есть — он предусмотрен федеральным законом «О государственной социальной помощи». По закону малоимущие граждане могут получать поддержку от государства на основании договора, где прописаны права и обязанности реципиентов и органов соцзащиты.

Граждане, получающие пособия, должны проходить программу социальной адаптации, которая может включать поиск работы, прохождение переобучения, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности и другие мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации.

Сейчас механизмом социального контракта пользуются лишь 7—8% тех, кто в нем нуждается. Однако в 2017 году охват малоимущих этим видом поддержки увеличился почти на 70%. В октябре министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин говорил, что с учетом цели по двукратному снижению бедности к 2024 году практику контрактов предстоит «очень серьезным образом задействовать и активизировать».

«Мы знаем, что в субъектах Российской Федерации недостаточно финансовых ресурсов на эти цели, хотя это полномочие субъектов. И мы постоянно ведем дискуссии, в том числе и в правительстве, по поводу того, что если мы хотим развивать эту форму, если мы хотим делать ставку не на пособия, то нам необходимо определенным образом этот институт развивать, и, возможно, с определенной поддержкой из федерального бюджета. Пока этот вопрос не решен, но мы его всегда держим в поле своего внимания и считаем, что это достаточно перспективное направление», — заявлял Топилин.

Граждане, получающие пособия, должны проходить программу социальной адаптации, которая может включать поиск работы, прохождение переобучения. Фото Максима Платонова

«Сумму назову — и вы сразу поймете…»

По словам Любови Храпылиной, профессора РАНХиГС и члена Национальной ассамблеи специалистов в области труда и соцполитики, социальный контракт, в частности вовлечение малообеспеченных слоев населения в общественные работы, практикуется давно. Идея в том, чтобы на полученные от государства деньги люди могли открыть собственное дело или решить другие вопросы — словом, сделать все, чтобы выйти из сложной ситуации.

Однако реализация не всегда соответствует замыслу: «Что показал опыт? Далеко не все органы власти в регионах поняли суть и содержание этого механизма. Они, к сожалению, пошли по старинке, выделяя очень большому количеству людей очень маленькие деньги. Сумму назову — и вы сразу поймете, что больше ничего объяснять не надо: от 100 до 300 рублей. Сами понимаете, никакого дела на такие деньги открыть невозможно».

Есть, впрочем, регионы (например, Ставропольский край), которые подошли к социальному контракту более серьезно и платят малоимущим существенные деньги: суммы могут составлять от 60 до 200 тыс. рублей. «Согласитесь, это уже красиво звучит», — говорит Храпылина.

«Скажу еще об одной негативной стороне социального контракта. Есть семьи, которые воспринимают этот механизм с иждивенческих позиций. Поэтому важно, чтобы люди доказали, что они умеют целевым образом использовать эти деньги и стремиться к успеху», — добавляет она.

В целом Храпылина соглашается с Кудриным: «Технология социального контракта, конечно, нуждается в том, чтобы власти на местах с большим пиететом к ней относились. Но не предпринимать никаких усилий, чтобы люди были способны сами зарабатывать, очень опасно: тогда появляется наследуемая бедность».