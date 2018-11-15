Конституционный суд проверит соглашение о границе между Ингушетией и Чечней

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Конституционный суд России принял к рассмотрению запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о соответствии Основному закону страны соглашения о границах с Чечней, подписанного 26 сентября.



«Дело будет рассмотрено в открытом заседании 27 ноября 2018 года», — передает «Интерфакс» со ссылкой на КС.

Отмечается, что судьей-докладчиком назначен заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин. Накануне в КС также поступило обращение депутатов Народного Собрания Ингушетии, которые доводят до суда свою позицию в связи с запросом Евкурова. Указанное заявление не направлено на инициирование новых судебных производств.

Ранее Конституционный суд Ингушетии признал неконституционным республиканский закон, утвердивший соглашение о границе с Чечней.

Напомним, парламент Ингушетии утвердил соглашение об установлении границы с Чечней, подписанное главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. На фоне принятого решения в Магасе в Ингушетии прошли митинги против изменения территориальных границ.