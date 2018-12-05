Пермские байкеры выйдут на митинг против повышения транспортного налога

В Перми мотоциклисты выйдут на митинг против повышения транспортного налога.

Мероприятие запланировано на 15 декабря в 13.00 в Саду камней. По словам организатора акции Дмитрия Узуна, участники митинга выступят против повышения налога на мощные мотоциклы. Так, согласно новым тарифам налогообложения на автомобили и другие транспортные средства в регионе, максимальная ставка для байкеров повысится с 19 до 50 рублей за лошадиную силу.

«Мотоцикл в наших условиях используется максимум полгода. На дороге он занимает мало места, а на дорожное покрытие влияет значительно меньше, чем автотранспорт. Также мотоцикл потребляет меньше бензина», — цитирует организатора митинга 59.ru.

По итогам акции протестующие планируют принять резолюцию, которую направят губернатору Пермского края, а также в краевое Законодательное собрание.

Напомним, ранее в Казани прошел объединенный коллективный пикет обманутых дольщиков.