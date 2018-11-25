В Казани прошел объединенный коллективный пикет обманутых дольщиков

Фото: от дольщиков

Сегодня в Казани в парке Петрова состоялся объединенный коллективный пикет обманутых дольщиков. Мероприятие было согласовано исполкомом города.

«Надо выходить и поддерживать наше общее требование достроить дом. Иначе нам так и будут советовать „Денег нет, но вы держитесь“, продолжая набивать свои карманы, строить яхты и виллы», — сообщили «Реальному времени» участники пикета.

Также дольщики подписали обращение к президенту РТ Рустаму Минниханову.

Напомним, в августе дольщики ЖК «Миллениум Сити» провели несколько одновременных одиночных пикетов у казанского Кремля, кабмина РТ и мэрии Казани.