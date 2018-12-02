«Уфа» рассталась с Владимиром Зубаревым

По обоюдному согласию сторон ФК «Уфа» расторг трудовой контракт с полузащитником Владимиром Зубаревым, сообщает пресс-служба уфимской команды.

В нынешнем сезоне Зубарев принял участие в 11 матчах первенства ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» за «Уфу-2», а также сыграл один матч за «Уфу-молодежную» в рамках первенства РПЛ.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Владимира за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении.

Расставание с Зубаревым «Реальное время» предсказало в июне 2018 года. Ранее, по тем же предположениям, команду покинул нападающий Кехинде Фатаи, ныне играющий за минское «Динамо».



Накануне уфимцы сыграли вничью 0:0 на поле соседа по дну турнирной таблицы махачкалинского «Анжи». Заключительный матч в текущем году «Уфа» проведет в Краснодаре 9 декабря.

