«Уфа» и «Анжи» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ

ФК «Уфа» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в матче 16-го тура чемпионата России.



Игра прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 0:0. На 77-й минуте Владислав Кулик не реализовал за «Анжи» 11-метровый.

В результате «Уфа» поднялась на 13 место в турнирной таблице РПЛ.

Следующую игру уфимская команда проведет против «Краснодара» 9 декабря.