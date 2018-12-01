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«Уфа» и «Анжи» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ

20:59, 01.12.2018
«Уфа» и «Анжи» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
Фото: vk.com ufafc

ФК «Уфа» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в матче 16-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 0:0. На 77-й минуте Владислав Кулик не реализовал за «Анжи» 11-метровый.

В результате «Уфа» поднялась на 13 место в турнирной таблице РПЛ.

Следующую игру уфимская команда проведет против «Краснодара» 9 декабря.

СпортФутбол Башкортостан
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