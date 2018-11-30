СМИ: В поломке самолета Ангелы Меркель может быть криминальный след

Правительство Германии считает, что поломка самолета канцлера страны Ангелы Меркель могла иметь криминальный след.



Инцидент будет изначально расцениваться как «криминальный». При этом в органах безопасности отметили, что расследование будет идти «по всем направлениям», пишет Rheinische Post со ссылкой на источники в органах безопасности ФРГ.

Отмечается, что из-за технического дефекта в правительственном лайнере Меркель вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20. Полет канцлера продолжался около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Самолет Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сел в Кёльне.

Накануне президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.