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Трамп отменил встречу с Путиным на G20

19:50, 29.11.2018
Трамп отменил встречу с Путиным на G20
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.

«Исходя из того, что корабли и матросы не вернулись на Украину из России, я решил, что было бы лучше для всех заинтересованных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал он в Twitter.

Трамп отметил, что с нетерпением ждет российско-американского саммита, как только «будет урегулирована нынешняя ситуация».

Напомним, встреча Путина и Трампа должна была состояться 1 декабря.

Общество
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