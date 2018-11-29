Трамп отменил встречу с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20. Это связано с инцидентом в Керченском проливе.

«Исходя из того, что корабли и матросы не вернулись на Украину из России, я решил, что было бы лучше для всех заинтересованных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал он в Twitter.

Трамп отметил, что с нетерпением ждет российско-американского саммита, как только «будет урегулирована нынешняя ситуация».

Напомним, встреча Путина и Трампа должна была состояться 1 декабря.