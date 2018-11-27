Восстановленный арт-объект «Счастье на за горами» в Перми сделают антивандальным

В Перми продолжается реконструкция арт-объекта «Счастье не за горами», который планируется вернуть на городскую набережную в начале декабря.

Работы по восстановлению инсталляции ведут сотрудники Городского центра охраны памятников совместно с проектной организацией и автором арт-объекта Борисом Матросовым. Специалисты изучили недостатки существующей до недавнего времени конструкции, определили принципиальные моменты нового исполнения.

Отремонтированный арт-объект будет исполнен из фанеры, но подход к креплению и монтажу будет несколько иным. Так, металлический каркас букв сделают из толстостенной металлической трубы, а буквы — из влагостойкой фанеры, готовые конструкции букв закрепят к существующему бетонному ограждению набережной при помощи распорных анкеров, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Сегодня необходимо выполнить арт-объект не только из высококачественных материалов и с применением современных технологий, но и учесть применение антивандальных мер, а также удобство содержания букв в дальнейшем», — добавили в Городском центре охраны памятников.

Кроме того, в ходе выполнения проектных работ был проведен расчет на ветровые нагрузки.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. У надписи заменили слово «счастье» на «смерть». Позже она была демонтирована с набережной. Вскоре пермский художник Алексей Илькаев признался в порче арт-объекта. В итоге он был оштрафован на 15 тыс. рублей.



