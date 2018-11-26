Военный самолет США вошел в акваторию Черного моря

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V вылетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря на фоне обострения отношений Москвы и Киева из-за инцидента в Черном море.



«Самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда бей на острове Крит в Греции и направился в акваторию Черного моря», — пишет «Украинский милитарный портал».

Накануне крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу. ФСБ назвала действия ВМС Украины провокацией. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.



Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море и привела вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. Позднее президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные украинские корабли и моряков.

