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Украина привела армию в полную боеготовность

08:44, 26.11.2018
Украина привела армию в полную боеготовность
Фото: flickr.com

Министерство обороны Украины привело вооруженные силы в состояние полной боевой готовности.

Решение о введении положения принял Совет национальной безопасности и обороны. Такой же приказ отдан личному составу Службы безопасности Украины (СБУ).

«Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны», — передает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Накануне крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу. Пресс-служба ФСБ назвала действия ВМС Украины провокацией. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

После этого Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов, а Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море.

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