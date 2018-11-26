Украина привела армию в полную боеготовность

Министерство обороны Украины привело вооруженные силы в состояние полной боевой готовности.



Решение о введении положения принял Совет национальной безопасности и обороны. Такой же приказ отдан личному составу Службы безопасности Украины (СБУ).

«Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны», — передает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Накануне крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу. Пресс-служба ФСБ назвала действия ВМС Украины провокацией. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.

После этого Керченский пролив закрыли для прохода гражданских судов, а Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море.

