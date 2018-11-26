Порошенко потребовал от России освободить украинские корабли и моряков

Президент Украины Петр Порошенко обратился к руководству России с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе накануне.



«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права грубо были задержаны, и судьба которых неизвестна», — приводит «Интерфакс» слова Порошенко.

Украинский президент также потребовал немедленно передать задержанных моряков украинской стороне вместе с кораблями и срочно провести деэскалацию ситуации в Азовском море и «по другим направлениям».

Порошенко отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

Накануне крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что три военных украинских корабля пересекли государственную границу России и движутся по направлению к Керченскому проливу. ФСБ назвала действия ВМС Украины провокацией. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.



Украина отправила подкрепление к своим кораблям в Черном море и привела вооруженные силы в состояние полной боевой готовности.

