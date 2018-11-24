В выборах губернатора Приморья примут участие пять человек

В выборах главы Приморья примут участие пять человек.

Это Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженец и врио губернатора Олег Кожемяко, Алексей Тимченко от Партии Роста, Игорь Степаненко от «Патриотов России» и Роза Черемис от партии «За женщин России», пишет ТАСС.

Отметим, что самовыдвиженца Андрея Ищенко отказались регистрировать.

Ранее приморское отделение КПРФ не стало выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья.

Напомним, избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами». Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре. Врио губернатора Приморья стал Олег Кожемяко.