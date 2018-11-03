КПРФ отказалась выдвигать кандидата на выборы губернатора в Приморье

Приморское отделение КПРФ не стало выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья. За это проголосовало большинство делегатов партийной конференции.



«В субботу на конференции принято решение не участвовать в предстоящих выборах губернатора. Из 56 делегатов 42 поддержали это решение, 11 были против, трое воздержались», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого секретаря Приморского краевого комитета партии Анатолия Долгачева.

По его словам, коммунисту не дадут пройти муниципальный фильтр. Участник предыдущих выборов Андрей Ищенко объяснил такое решение тем, что партия не признает отмену результатов сентябрьских выборов.

Напомним, избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами». Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре. Врио губернатора Приморья стал Олег Кожемяко.

Повторные выборы главы региона пройдут 16 декабря. А в СМИ появилась информация, что Ищенко предложили пост сенатора или вице-губернатора при его отказе от участия в выборах.